Bireysel sulama sistemleri desteği başvurularında süre uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında verdiği bireysel sulama sistemleri desteği için müracaatlar 31 Mart'a kadar yapılabilecek. Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bireysel sulama sistemleri desteği başvurularında süre uzatıldı06.03.2019 09:30
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