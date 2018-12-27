Bireysel emeklilikte yeni sistem nasıl olacak? İşte yeni BES sisteminin ayrıntıları... 27 Aralık 2018, Perşembe

Bireysel emeklilik sisteminde yeni sistem nasıl olacak? BES'te yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca vatandaş bireysel emeklilik sisteminde yeni dönemin nasıl olacağını merak ediyor. Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım yönetmeliği değişti. Cayma hakkını kullanıp sistemden ayrılanlar 3 yıl içinde yeniden sisteme otomatik olarak dahil edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek. İşte yeni BES sisteminin ayrıntıları...