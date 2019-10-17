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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si fotoğraflarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü

17.10.2019 18:22

ATV ekranlarında her Perşembe reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan bitmiyor. Dizinin oyuncuları ise yaptıkları ile gündemde. Bir Zamanlar Çukurova'da hizmetçi rolündeki Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci dikkat çekti. Selin Yeninci'nin Saniye rolündekinden farklı tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Sevenleri tarafından özel hayatı mercek altına alınan Selin Yeninci'nin fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si' Selin Yeninci'nin özel hayatından görüntüler...


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