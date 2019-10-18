Bir Zamanlar Çukurova son bölümde nefes kesen sahne: Demir Yaman idam edilecek mi? 18.10.2019 12:52

Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm ile Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova 40. son bölüm son sahne nefes kesti. Hamamda Hünkar’a yakalanan Şermin, Demir’e karşı verdiği ifadeyi değiştireceğine yüklü bir ödeme karşılığında söz verdi. Ancak, mahkeme sona ererken hala gelip ifadesini değiştirmemişti. Savcılık, şahit de bulunduğu için Demir’in idam ile yargılanmasını istiyordu. Hakim’in karar anıyla 40. Bölüm sona erdi! İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran sahne!

DEMİR İDAM MI EDİLECEK?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 40. Bölümünde, nefes kesen bir an ile sona erdi!

Hamamda Hünkar'a yakalanan Şermin, Demir'e karşı verdiği ifadeyi değiştireceğine yüklü bir ödeme karşılığında söz verdi. Ancak, mahkeme sona ererken hala gelip ifadesini değiştirmemişti. Savcılık, şahit de bulunduğu için Demir'in idam ile yargılanmasını istiyordu.

Hakim'in karar anıyla 40. Bölüm sona erdi!