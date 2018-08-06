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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanı yayınlandı

06 Ağustos 2018, Pazartesi

1970’leri anlatacak dev prodüksiyonlu dönem dizisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’, atv’de seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Dizi için dev platoya, dönemin Adana’sı inşa edildi. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanı

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