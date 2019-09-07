Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon fragmanı: Gerçekler ortaya çıkıyor! 36. yeni bölüm ne zaman? 07.09.2019 11:02

Bir Zamanlar Çukurova 36. bölümüyle izleyiciye merhaba diyecek. Atv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'non yeni sezon tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon tanıtımı izleyicide heyecan yarattı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesini anlatan Bir Zamanlar Çuurova'nın ikinci sezonunyla da seyirciyi ekrana kilitlemeye kararlı. Dizinin yeni sezon tanıtımında gerçeklerin ortaya çıktığı görülüyor. Yılmaz, Züleyha'nın mektubunu okuyor ve ortalık karışıyor. Yeni sezonda nelerin olacağı şimdiden merak konusu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 36. yeni bölüm fragmanı ile birlikte yayın tarihi belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova 19 Eylül Perşembe günü sevenleriyle yeniden buluşacak.

YENİ SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜLER HEYECAN YARATTI

Yeni sezona yakında atv ekranlarında başlayacak olan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın ilk fragmanı, sosyal medyada kısa sürede yayılıp büyük ilgi gördü. Başrol oyuncuları Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın yer aldığı fragman, merakla beklenen yeni sezona dair büyük heyecan yarattı.

atv ekranındaki ilk sezonunda Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan ve yayınlandığı 35 hafta boyunca reytinglerde birinciliği kaptırmayan 'Bir Zamanlar Çukurova', sezon boyunca oyuncularına birçok ödül kazandırmasının yanı sıra, uluslararası arenada da büyük ilgi gördü ve bugüne dek 15 ülkeye satıldı.

35 hafta boyunca saklanan en büyük sırrın sezon finalinde açığa çıkmasının ardından, dizinin takipçileri yeni sezonda Yılmaz'ın gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacağını bekliyor. İlk fragmanda Hünkar, Yılmaz ve Fekeli arasındaki silahlı hesaplaşma ile Demir ve Şermin'in görüntüsü yeni sezona dair ilk ipuçlarını içeriyor.