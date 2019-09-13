Haberler Web TV Bir garip olay! Hindistan'da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indi (Video)

Bir garip olay! Hindistan'da barınaklarını su basan aslanlar sokağa indi (Video)

13.09.2019 18:56

Hindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.


Görüntüler, Hindistan'ın Gucarat eyaletine bağlı Junagadh şehrinde kaydedildi. Aşırı yağışlar sonrası bulundukları barınaktan kaçan 7 aslan, şehrin sokaklarına indi.

"ASLANLAR ZARARSIZ"
40'tan fazla aslana ev sahipliği yapan Girnar Vahşi Yaşam Barınağı bekçisi, aslanların zararsız olduğunu ve şehirde yaşayan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini açıkladı.

Bölgedeki insanların kaydettiği görüntüler sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, aslanların doğal habitatlarına insanların tecavüz ettiğini ve aslanların bu yüzden şehirde dolaştığı yorumlarında bulundu.

Yetkililer, aslanların yakalanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları