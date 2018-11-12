Bir dönem Gülen'in en yakınlarından olan Latif Erdoğan'dan şok açıklamalar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem en yakınında bulunan isimlerden olan Latif Erdoğan, sabah.com.tr'nin sorduğu sorulara çarpıcı yanıtlar verdi. Erdoğan, FETÖ'nün cezaevlerinde örgüt üyelerini zehirleyerek uluslararası kamuoyunda algı oluşturmaya çalışacağını açıklayarak; örgüt üyelerinin tüm Türkiye'de belirli yerler açarak buralarda toplantılar gerçekleştirdiğini de aktardı. Bu açıklamaların detaylarını A Haber'e konuk olan Latif Erdoğan'dan aldık.
Bir dönem Gülen'in en yakınlarından olan Latif Erdoğan'dan şok açıklamalar12 Kasım 2018, Pazartesi
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