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Bir Alman'dan gururlandıran Afrin operasyonu yorumu

07 Şubat 2018, Çarşamba
Sosyal medyada yayınlanan görüntüde torna tezgahında çalışan bir Türk, Alman arkadaşına Türkiye'nin Afrin'de başlattığı operasyonu soruyor, karşılığında ise Türkiye'yi gururlandıran bir cevap alıyor.
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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emrullah emrullah

yahu bunların neresi aydın bunlar zifiri karanlık zatlar atatürk demiştiki beni türk hekimlerine emanet edin ama gel görki Türk krlimesi ile başlayan ( Ülkesine bağlı olanları ayırıyorum ) birlik yani vatan hainliğinde sınır tanımyan .... lara sözüm şimdi atanın kemikleri sızlıyordur

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 13:51
mehmet mehmet

kılıçdaroğlu anlayamaz işine geleni anlar onun için vatan değil menfaat önde gelir adalet onun menfaatidir

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 11:48
ihsan ihsan

bunlar alman gavurundaB Daha gavur

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 10:57
Mehdi Mehdi

Maşallah.

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 10:56
Naim Naim

Helal olsun bu Alman'a.

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evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 10:37
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