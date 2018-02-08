Bir Alman'dan gururlandıran Afrin operasyonu yorumu

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yahu bunların neresi aydın bunlar zifiri karanlık zatlar atatürk demiştiki beni türk hekimlerine emanet edin ama gel görki Türk krlimesi ile başlayan ( Ülkesine bağlı olanları ayırıyorum ) birlik yani vatan hainliğinde sınır tanımyan .... lara sözüm şimdi atanın kemikleri sızlıyordur
kılıçdaroğlu anlayamaz işine geleni anlar onun için vatan değil menfaat önde gelir adalet onun menfaatidir
bunlar alman gavurundaB Daha gavur
Maşallah.
Helal olsun bu Alman'a.
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