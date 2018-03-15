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Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın Rap videosu

14 Mart 2018, Çarşamba

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın rap yaptığı video. Egoman ismiyle 4-5 yıl öncesine kadar Rap müzik yapan Eren Çakar ile Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın aynı kişi.

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