Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın Rap videosu 14 Mart 2018, Çarşamba

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın rap yaptığı video. Egoman ismiyle 4-5 yıl öncesine kadar Rap müzik yapan Eren Çakar ile Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın aynı kişi.