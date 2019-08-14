Binlerce kilometre uzaktan Başkan Erdoğan'a selam ve teşekkür 14.08.2019 16:25

Her zaman dünyadaki mazlumların yanında saf tutan ve bu özelliği ile gönülleri fetheden bir lider olan Başkan Erdoğan'a bu kez de Kırgızistan'da yaşayan 76 yaşındaki bir Kırgız vatandaşı selam ve teşekkür gönderdi.

Dünyadaki mazlumların yanında yer alan ve her zaman onlara destekte bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kez binlerce kilometre uzaktan teşekkür mesajı geldi.



Kırgızistan'da yaşayan 76 yaşındaki bir Kırgız vatandaşı AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu aracılığı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Başkan Erdoğan'a övgüler dizen adam, Erdoğan'ın Kırgız halkını kardeş halk olarak sahiplendiğini anlattı. Erdoğan'ın Kırgızistan'a bir cami yaptırdığını da söyleyen 76 yaşındaki adam "Allah razı olsun" dedi.

ORTA ASYA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİ YAPILMIŞTI

Türkiye tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan Orta Asya'nın en büyük cami ve külliyesi 2018 ylının Eylül ayında Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı.

Başkent Bişkek'in sembol binaları arasında yer alan cami, yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip. Kapalı ibadet alanlarında aynı anda 9 bin kişinin namaz kılabileceği camide, açık alanlar ile birlikte cuma ve bayram günlerinde ise aynı anda 30 bin kişi ibadet edebiliyor.