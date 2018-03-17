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Binlerce insanı mağdur eden 'dan yeni ses kaydı...

17 Mart 2018, Cumartesi

Binlerce kişiyi dolandırıp 'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi!

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