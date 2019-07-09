Bingöl'de ürküten görüntü! Aniden çıkan hortum hayvan otlatan göçerleri korkuttu (Video) 09.07.2019 13:00

Bingöl'de yaylada aniden ortaya çıkan hortum, bölgede hayvan otlatan göçerleri korkuttu. Devasa hortum saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hortumun yaylacıların kurduğu çadırlara gelmemesi ise büyük bir felaketi önledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylada çıkan hortum, hayvanlarını otlatan göçerleri korkuttu. Bingöl Dağı eteğindeki 3 bin 500 rakımlı yaylada, fırtına sırasında hortum oluştu. Yaylada hayvanlarını otlatan göçerler hortumu görünce panik yaşarken, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin dua ettiği görüldü. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

Hortumun yaylacıların kurduğu çadırlara gelmemesi ise büyük bir olumsuzluğu önledi.