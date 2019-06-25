Bingöl'de fuhuş operasyonu! Şantaj yapmak için kitap içine gizli kamera düzeneği kurmuşlar 25.06.2019 19:39

Bingöl'de fuhşa aracılık ederek gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda kitap içerisine oyulmuş gizli kamera düzeneği ve gizli kameralı saatin yanı sıra silah ve el bombası gibi malzemeler ele geçirildi.