Bingöl'de dereye düşen iki genç kız hayatını kaybetti! Ölüme böyle gittiler 09.05.2019 20:44

Bingöl'de Çapakçur Deresi'ne düşen lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, boğularak hayatını kaybetti. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.