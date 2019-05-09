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Bingöl'de dereye düşen iki genç kız hayatını kaybetti! Ölüme böyle gittiler

09.05.2019 20:44

Bingöl'de Çapakçur Deresi'ne düşen lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca, boğularak hayatını kaybetti. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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