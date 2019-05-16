Binali Yıldırım'ın sıkı takipçisi ortaya çıktı! İşte gülümseten o anlar 16.05.2019 00:22

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisine "Hocam sizin sıkı takipçinizim" diyen çocukla olan görüntülerini sosyal medya hesabından "Ben de sizin sıkı takipçinizim" notuyla paylaştı. İşte o gülümseten anlar...