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Binali Yıldırım'ın sıkı takipçisi ortaya çıktı! İşte gülümseten o anlar

16.05.2019 00:22

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisine "Hocam sizin sıkı takipçinizim" diyen çocukla olan görüntülerini sosyal medya hesabından "Ben de sizin sıkı takipçinizim" notuyla paylaştı. İşte o gülümseten anlar...


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