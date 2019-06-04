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Binali Yıldırım'dan bayram namazı çıkışı açıklama

04.06.2019 08:35

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Bayram Namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım açıklamasında "Seçim demokrasi demektir rakiplerimin bayramını kutluyorum" dedi.


Bayram Namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "Seçim demokrasi demektir rakiplerimin bayramını kutluyorum" dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

23 Haziran'da da İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz.

Bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Rakiplerimizinde de bayramını kutlamak gayet insani birşeydir, gayet doğal birşeydir.

Bugün İstanbul'dayım yarın il dışına çıkacağım. Muhtelif illeri ziyaretim olacak. Sivas, Diyarbakır ve Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim. 2 gün şehir dışında olacağım.

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