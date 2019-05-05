AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: "Seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir. YSK de İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak"'
Binali Yıldırım'dan son dakika İstanbul açıklaması05.05.2019 09:04
- Binali Yıldırım'dan son dakika İstanbul açıklaması
- Bakan Berat Albayrak neden hedefte?
- PKK'lı teröristler ATAK helikopteriyle vuruldu
- PKK'lı hainler böyle vuruldu
- Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin ATAK helikopteriyle vurulma anı
- AA ofisinin de bulunduğu binanın vurulma anları
- İsrail ordusu Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binayı vurdu
- Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu
- Tel Rıfat'a operasyon başladı!
- ÖSO’dan Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’ya operasyon
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat
- Hakkari'de 3 asker şehit oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.