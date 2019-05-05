Binali Yıldırım'dan son dakika İstanbul açıklaması 05.05.2019 09:04

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: "Seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir. YSK de İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak"'