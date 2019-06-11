Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi Twitter hesabından Silivrililere iki müjde birden verdi. Yıldırım paylaşımında, ''Silivrimize iki büyük müjdemiz var, Kurfallı ve Sinekli’de yenilediğimiz tren istasyonları Marmaray ve Hızlı Trenle entegre olacak. Trakya’ya giden trenler bu duraklardan yolcu alacak. Silivri Liman’dan Adalar ve Mudanya’ya deniz seferleri başlayacak.'' ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'dan Silivri'ye iki müjde birden!11.06.2019 01:26
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