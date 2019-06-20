Haberler Web TV Binali Yıldırım'dan Sayıştay raporu açıklaması

Binali Yıldırım'dan Sayıştay raporu açıklaması

20.06.2019 04:01

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sayıştay raporu tartışmasındaki KİPTAŞ ve İBB'ye atfedilen usulsüzlük yaftasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'tamamen yalandan ibarettir' ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları