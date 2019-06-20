Binali Yıldırım'dan Sayıştay raporu açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, Sayıştay raporu tartışmasındaki KİPTAŞ ve İBB'ye atfedilen usulsüzlük yaftasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'tamamen yalandan ibarettir' ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'dan Sayıştay raporu açıklaması20.06.2019 04:01
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