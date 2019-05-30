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Binali Yıldırım'dan samimi paylaşım! 'Topal Dursun'un oğlu Binali...' | Video

30.05.2019 05:03

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde, Doğu ve Güneydoğuluları ağırladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım paylaşımında ''Topal Dursun’un oğlu Binali, Doğu ve Güneydoğulu hemşehrileriyle sahur yaptı. Benim için en yüce makam, gönlünüzdeki yerimdir.'' ifadelerini kullandı.


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