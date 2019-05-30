Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde, Doğu ve Güneydoğuluları ağırladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım paylaşımında ''Topal Dursun’un oğlu Binali, Doğu ve Güneydoğulu hemşehrileriyle sahur yaptı. Benim için en yüce makam, gönlünüzdeki yerimdir.'' ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'dan samimi paylaşım! 'Topal Dursun'un oğlu Binali...' | Video30.05.2019 05:03
- Binali Yıldırım'dan samimi paylaşım! 'Topal Dursun'un oğlu Binali...' | Video
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