Binali Yıldırım'dan samimi paylaşım! 'Topal Dursun'un oğlu Binali...' | Video 30.05.2019 05:03

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde, Doğu ve Güneydoğuluları ağırladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım paylaşımında ''Topal Dursun’un oğlu Binali, Doğu ve Güneydoğulu hemşehrileriyle sahur yaptı. Benim için en yüce makam, gönlünüzdeki yerimdir.'' ifadelerini kullandı.