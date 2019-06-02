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Binali Yıldırım'dan sahur sürprizi! Simit tepsisiyle mekana geldi...

02.06.2019 04:20

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahur yapmak için Beşiktaş'a gitti. Yıldırım, gittiği mekana elinde koca bir tepsi simit ile geldi. O anlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından servis edilirken büyük beğeni topladı.


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