Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahur yapmak için Beşiktaş'a gitti. Yıldırım, gittiği mekana elinde koca bir tepsi simit ile geldi. O anlar bir sosyal medya kullanıcısı tarafından servis edilirken büyük beğeni topladı.
Binali Yıldırım'dan sahur sürprizi! Simit tepsisiyle mekana geldi...02.06.2019 04:20
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