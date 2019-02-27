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Binali Yıldırım'dan sağlıklı anket açıklaması

27.02.2019 18:11

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir gazetecinin " 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anketlere inanmıyorum, tutarsızlık var' diyor. Siz anketlere bakıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Yıldırım, "Yok. Anketler sokakta. Sokağın anketi, bütün anketlerden daha sağlıklıdır." diye cevapladı.


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