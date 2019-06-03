Binali Yıldırım'dan Ramazan Bayramı tebriği 03.06.2019 22:20

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Twitter’dan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Yıldırım paylaşımında, “Biz ne yaptıysak milletimizin, hayatı bayram tadında yaşaması için yaptık. Millet aşkıyla çalışırız, #YineBizYaparız Ramazan Bayramımız mübarek olsun.” İfadelerine yer verdi. Yıldırım mesajının altına 1 dakika 13 saniyelik bir video ekledi.