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Binali Yıldırım'dan pazarcılara müjde!

29.05.2019 22:36

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fatih’teki çarşamba pazarını dolaşarak esnafla sohbet etti. Yıldırım, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’dan pazarcıların tezgah kapatmaları saat 20.00’yi geçtiği takdirde ceza kesilmemesi için müsamaha istedi.


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