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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

22.06.2019 01:22

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım katıldığı programda adeta stüdyoyu kırdı geçirdi. Yıldırım, programda Fransızca konuştu, türkü söyledi ve yaptığı esprilerle izleyenleri kahkahaya boğdu. Binali Yıldırım programda İstanbullular için verdiği müjdelerin detaylarını da anlattı. Binali Yıldırım'ın "Ben öğretilmiş bir adam değilim. Bana sorulan sorulara, hangi ortamda olursa olsun, samimiyetle cevap veririm. Bilmiyorsam, bilmiyorum derim" sözleri sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.


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