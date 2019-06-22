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Binali Yıldırım'dan Okan Bayülgen'in programında açıklamalar

22.06.2019 00:58

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Okan Bayülgen’in Programına Konuk Oldu. Binali Yıldırım programda öğrenciler için hazırladığı projelerin detaylarını açıkladı.


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