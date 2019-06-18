Binali Yıldırım'dan Milli Gazete'ye ziyaret: Eski hatıralarımızı yâd ettik 18.06.2019 18:47

Milli görüş ve Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret eden Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, "Biz ezelden beri kardeşiz, dostuz. Eski hatıralarımızı yâd ettik. Gayet verimli bir ziyaret oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdürüyor.

Yıldırım, Milli görüş ve Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete'yi ziyaret etti.