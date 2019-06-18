Binali Yıldırım'dan Küçükkaya-İmamoğlu'nun otel görüşmesine ilişkin açıklama: Gayriahlaki bir durumdur (Video) 18.06.2019 14:09

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Ordulular buluşması sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Küçükkaya'nın CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile otelde buluşmasıyla ilgili konuşan Yıldırım, "Gayriahlaki bir durumdur, gizlenmesi ise felakettir." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Küçükkaya-İmamoğlu'nun otel görüşmesine ilişkin açıklamaları şöyle:

Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum.