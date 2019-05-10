Binali Yıldırım'dan köprü cezalarıyla ilgili flaş açıklama! ''Kaçak geçiş cezalarını düzeltiyoruz'' (Video) 10.05.2019 14:19

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım 23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Binali Yıldırım, ''15 Temmuz Köprüsü'nden kaçak geçen araçlara kesilen cezaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüştük, düzeltilecek'' dedi.