Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un fethinin 566. yılını Twitter hesabından paylaştığı video ile kutladı. Yıldırım paylaşımında ''Fatih’in fethettiği, Kanuni’nin süslediği, Atatürk’ün kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağa kaldırdığı bu mukaddes şehri 1453 ruhuyla milletimizle geleceğe taşıyacağız. İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümünü tebrik ediyor, ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım'dan İstanbul'un fethinin 566. yılına özel video29.05.2019 05:12
- Binali Yıldırım'dan İstanbul'un fethinin 566. yılına özel video
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