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Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde: Toplu ulaşımda deniz ayağı ücretsiz olacak

07.06.2019 00:44

Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği, daha sonra restore edilerek 4 yıl aranın ardından ibadete açılan ata yadigarı Fatih Paşa Camisi'nin (Kurşunlu Camisi) avlusunda gerçekleştirilen, TRT Haber ve TRT Kürdi'de ortak yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, İstanbullulara müjde üstüne müjde verdi​. Özellikle İstanbul'un toplu ulaşımında büyük bir payı olan deniz ayağının ücretsiz olacağını açıklayan Yıldırım,"Otobüsten indiniz, vapura bindiniz; deniz tarafı ücretsiz." ifadelerini kullandı.


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