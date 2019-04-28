31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Bunun için çaba gösterdik." dedi.
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama28.04.2019 16:36
- Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama
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