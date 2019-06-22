Binali Yıldırım'dan İstanbul Pendik'te önemli açıklamalar 22.06.2019 17:44

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Bize sadece millet yön verir, bunun dışında kimsenin önünde eğilmeyiz. Sadece rükuda eğiliriz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlara hitap etti. İstanbul'daki seçimleri 'bağımsızlık mücadelesi' olarak niteleyen Yıldırım, "Kimse merak etmesin. Bu dava, bu kervan yolda kalmaz" şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli kardeşlerim, İstanbul seçimleri demek bağımsızlık mücadelesi demektir. Cumhur ittifakıyla ay yıldızlı bayrağımıza ve üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir.

Bu kez Binali Yıldırım'ın oyları çalınmayacak değil mi? İstanbul'u hırsızlar yönetemez.

YARIM KALAN HESABI KAPATIYOR MUYUZ?

Bu şehirde Diyarbakır'dan fazla Kürt kardeşimiz var. Hiç kimse Kürt kardeşlerimizi kendi iradesin görmesin. Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar, Göçmenler... Her yerden bu şehre gelen ve buraları mesken tutan bütün kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır.

Geçen seçimde oy kullanamayanlar şunu bilsinler, kayda gerek yok. Gidip oylarını rahatlıkla kullanabilirler.

Tapu işlerini de imar işlerini de ne sorun varsa hepsini çözeceğiz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek.

Yarım kalan hesabı yarın kapatıyor muyuz? Pazartesi hep birlikte iş başı yapıyor muyuz? Biz her şeyi yaparız, yeter ki bir olalım, iri olalım, birlikte olalım."