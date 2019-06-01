Binali Yıldırım'dan İstanbul paylaşımı: Daha güzel bir İstanbul için biz hazırız! 01.06.2019 23:02

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım resmi sosyal medya hesabı üzerinden #DahaGüzelOlacak etiketi ile videolu bir paylaşımda bulundu. 'Ne dediysek yaptık yine biz yaparız' sloganıyla yapılan paylaşımda, " Bizim için İstanbul demek; emek, hizmet, yatırım, vizyon, kültür ve sanat demek... Daha güzel bir İstanbul için biz hazırız! #DahaGüzelOlacak" ifadelerine yer verildi.