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Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran soru: Verileri kopyalama talimatını neden verdin?

16.06.2019 22:34

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na belediyenin önemli verilerinin kopyalanması talimatını neden verdiğini sordu. 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde iki adayın katıldığı ortak yayında bu soruya cevap veren CHP adayı İmamoğlu, verdiği talimata karşın söyledikleriyle kendi kendini bir kez daha yalanladı. Öte yandan Yıldırım yapılan bu işlemin bir FETÖ işlemi olduğunu hatırlatarak,”Veri işleme işi bir FETÖ taktiğidir” dedi.


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