Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Soruyorum kim yandaş? 20.06.2019 03:52

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve yardakçılarının iftiralarını canlı yayında çürüten Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım, ''İBB, 5 yılda 10 bin 265 tane ihale yapmış. Sözleşmeye dönen ihale sayısı 8 bin 393. Yani bir firma İBB'den ortalama 1,22 iş alabilmiş. Beylikdüzü'nde ise 597 ihalenin 241 tanesi sözleşmeye dönüşmüş. Yani her bir firma ortalama 2,47 iş almış. Soruyorum kim yandaş?'' ifadelerini kullandı.