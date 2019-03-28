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Binali Yıldırım'dan Gaziosmanpaşa'ya metro müjdesi

28.03.2019 09:55

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa, Paşa Köşkü’nde düzenlenen ‘Balkan Göçmenleri ile Buluşma’ programına katıldı.


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