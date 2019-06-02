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Binali Yıldırım'dan Eyüp Aytekin ile Dede Yıldırım'a tebrik telefonu

02.06.2019 22:00

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı seçilen Dede Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti.


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