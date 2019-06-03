Binali Yıldırım'dan CHP'ye tepki: Bu oylar nereden geldi kardeşim? 03.06.2019 00:07

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, özel bir TV kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, CHP'ye yüklenerek "Çalınan bir oy yoksa bu oylar nereden geldi kardeşim? Bu oylar nasıl geri geldi, birisinin cevabını vermesi lazım. Sadece yüzde onunu saydırabildik. Bunu görünce tamamı sayılmalı dedik. Yüzde onda fark yarıya düşerse, bir on daha saysak öne geçeceğiz, hepsini saysak fark olacak." sözleriyle tepkisini dile getirdi.