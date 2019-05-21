Binali Yıldırım'dan Çengelköylülere sürpriz! 21.05.2019 05:20

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Çengelköylülerle bir araya geldi. Yıldırım o anları Twitter hesabından paylaşırken şu notu düştü; 15 Temmuz’da darbeci hainlere geçit vermeyen Çengelköy’de, kardeşlerimizle sahur vaktinde bir araya geldik. Eşsiz Boğaz’ın serinlettiği gecede yüreklerimiz sıcak sohbetlerle ısındı. Herkese bereketli sahurlar...