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Binali Yıldırım'dan Çengelköylülere sürpriz!

21.05.2019 05:20

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, sahurda Çengelköylülerle bir araya geldi. Yıldırım o anları Twitter hesabından paylaşırken şu notu düştü; 15 Temmuz’da darbeci hainlere geçit vermeyen Çengelköy’de, kardeşlerimizle sahur vaktinde bir araya geldik. Eşsiz Boğaz’ın serinlettiği gecede yüreklerimiz sıcak sohbetlerle ısındı. Herkese bereketli sahurlar...


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