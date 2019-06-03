Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, özel bir TV kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı. Yıldırım, "Çalınan bir oy yoksa bu oylar nereden geldi kardeşim? Bu oylar nasıl geri geldi, birisinin cevabını vermesi lazım. Sadece yüzde onunu saydırabildik. Bunu görünce tamamı sayılmalı dedik. Yüzde onda fark yarıya düşerse, bir on daha saysak öne geçeceğiz, hepsini saysak fark olacak." dedi.
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