Binali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyareti

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldıktan sonra ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Binali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyareti08.02.2019 18:29
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