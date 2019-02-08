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Binali Yıldırım'dan Beykoz'da esnaf ziyareti

08.02.2019 18:29

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camii'nde kıldıktan sonra ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu.


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