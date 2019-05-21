Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti kapsamında bir ayakkabı fabrikasına da giren Yıldırım o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden "Bağcılar'da ayakkabı fabrikasında çalışan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kendileriyle İstanbul'un geleceğini inşa edecek projelerimizi paylaştık. Hemşehrilerimin bize gösterdikleri ilgi ve destekleri için sonsuz teşekkür ederim." sözleriyle paylaştı.
Binali Yıldırım'dan Bağcılar'da esnaf ziyareti21.05.2019 21:48
- Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı
- Binali Yıldırım'dan Bağcılar'da esnaf ziyareti
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Türkiye ittifakı' mesajı
- Binali Yıldırım'a Bağcılar'da coşkulu karşılama
- Kemal Kılıçdaroğlu yine YSK'yı hedef aldı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını ateşe verip köprüden atlayan kişinin cansız bedeni bulundu
- Düzce'de cami deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı! Görenler şaşkına döndü
- Erzurum'da korkunç olay! Ortalık bir anda savaş alanında döndü
- Seçime günler kala son anketler ne durumda? GENAR Başkanı İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklama
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını
- Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebeğin annesiyle ilgili şok gerçek! 21 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- ABD polisinden gence ölümüne dayak! Dehşete düşüren anlar kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.