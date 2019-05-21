Binali Yıldırım'dan Bağcılar'da esnaf ziyareti 21.05.2019 21:48

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti kapsamında bir ayakkabı fabrikasına da giren Yıldırım o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden "Bağcılar'da ayakkabı fabrikasında çalışan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Kendileriyle İstanbul'un geleceğini inşa edecek projelerimizi paylaştık. Hemşehrilerimin bize gösterdikleri ilgi ve destekleri için sonsuz teşekkür ederim." sözleriyle paylaştı.