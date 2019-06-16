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Binali Yıldırım'dan Babalar Günü için anlamlı video

16.06.2019 19:27

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, Babalar Günü dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoyu ise kendisi seslendirdi. İşte büyük beğeni toplayan o video...


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