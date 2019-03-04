Binali Yıldırım'dan Albatros Parkı'nı satmaya çalışmaya CHP'ye sert tepki: Orayı yedirmeyiz 04.03.2019 16:44

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin satmaya kalktığı Albatros Parkı ile açıklama yaptı. Binali Yıldırım, "Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler, burası millet parkı olacak." dedi.