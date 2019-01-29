Binali Yıldırım'a vatandaşlarda yoğun ilgi

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören 27 yaşındaki Davut Karahan'ın, "Annemle telefonda konuşur musunuz?" isteğini geri çevirmedi. Yıldırım, Davut Karahan'ın talebine "Olur" diyerek, anne Gönül Karahan'ı aradı. Yıldırım, kendini tanıtarak Gönül Karahan ile bir süre telefonda görüştü. Telefon görüşmesinin ardından yakındaki bir restorana uğrayan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Binali Yıldırım, restoranda gördüğü bebek ve çocukları da sevdi.
Binali Yıldırım'a vatandaşlarda yoğun ilgi29 Ocak 2019, Salı
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