Haberler Web TV Binali Yıldırım’a rap şarkılı destek: Bir Ali değil Binali feda olsun

Binali Yıldırım’a rap şarkılı destek: Bir Ali değil Binali feda olsun

15.06.2019 23:51

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a ünlü Rapçi Elbet Taşan’ın söylediği şarkı ile destek verildi. İstanbul’da geçmişte yaşanan çöp dağları, hastanelerde çekilen çileler ve skandalların hatırlatıldığı klip Binali Yıldırım’ın, “Bu vatan için Bir Ali değil Binali Feda olsun” sözüyle son bulurken, klip izlenme rekorları kırdı.


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