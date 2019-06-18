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Binali Yıldırım'a motosikletlilerden sürpriz

18.06.2019 21:18

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, "Motosikletli kardeşlerim verdiğim müjdelere sürpriz ile karşılık verdiler." dedi.


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