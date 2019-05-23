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Binali Yıldırım: YSK kararı bunu teyit etmiştir, onaylamıştır

23.05.2019 22:31

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır" dedi.


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